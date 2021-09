’Appjes Nabil B. geven ontluisterend beeld over de kroongetuige’

Verslaggever Saskia Belleman is bij de hervatting van de Marengo-zaak aanwezig. Volg haar tweets hieronder.

In de berichten schrijft B. onder meer: „Deze getuige gaat herrie maken. Dan gaat iedereen terugkrabbelen.” En: „Ik ben een boef en zal dat altijd blijven, onthoud dat.”

In de periode vanaf januari 2017 tot en met december 2017 geeft Nabil talloze uitgebreide verklaringen over Ridouan Taghi, zijn kompaan Saïd R. en tientallen andere personen. Ook wordt er stevig onderhandeld met justitie over de voorwaarden. Communiceren met de buitenwereld is strikt verboden, maar toch weet hij contact te onderhouden. Onder meer met een iPhone 5.

Vanaf september 2017 tot februari 2018 communiceert hij met een broer, een zus, zijn vriendin en een mede-gedetineerde via WhatsApp. Het gaat in totaal om meer dan 30.000 berichten.

Kroongetuige B. schortte in mei zijn medewerking aan het proces op. Hij wilde niet meer verklaren, vanwege gezondheidsproblemen en perikelen rond de beveiliging van zijn gezin. Vorige week meldden diverse media dat hij weer bereid is vragen te beantwoorden. Zijn advocaat wil dat niet bevestigen, maar heeft laten weten dat ze op zitting van zich zullen laten horen. De kroongetuige is daar „in principe” bij aanwezig, zei hij.

De berichten laten zien dat het Openbaar Ministerie geen idee had met wie het in zee ging. Dat in de poging extreem geweld een halt toe te roepen, machtsverhoudingen rap kunnen verschuiven. En dat het héél moeilijk is om feit en fictie uit elkaar te houden.

’Verziekt en vergiftigd’

Het Marengoproces is het meest verziekte en vergiftigde proces ooit. Dat vinden de advocaten Onno de Jong en Peter Schouten van kroongetuige Nabil B.

De Jong zei dat in een verklaring die hij dinsdag aan het begin van een nieuwe procesdag voorlas. De aanleiding voor de felle kritiek van de advocaten is de moord op Peter R. de Vries, die optrad als vertrouwenspersoon van de kroongetuige. Het is na de dood van zijn broer en zijn advocaat Derk Wiersum de derde keer dat iemand in de naaste omgeving van Nabil B. wordt vermoord.

Op de rechtbank die het proces Marengo leidt is veel kritiek. Het zou niet strak genoeg gebeuren. Volgens Onno de Jong is het de hoogste tijd voor de rechtbank om op te staan.

,,Het is tijd om te laten zien waar de rechterlijke macht in Nederland voor staat, namelijk de bescherming van de rechtsstaat en haar subjecten. Het is tijd om dat met alle mogelijke kracht uit te stralen en niets meer te dulden wat dat kan ondermijnen. Het is tijd om te laten zien dat u dat kunt. En het is tijd om alle betrokkenen het vertrouwen te geven dat de rechtsstaat zich niet laat intimideren. Juist in dit proces en in deze zaal moet dat worden getoond.”

’Verwoestende invloed’

Het verdedigingsteam zegt dat de moord op Peter R de Vries ,,een verwoestende invloed” heeft gehad. ,,Ook op onze motivatie. Als ík verdachte was geweest, dan had ik geweigerd om te verschijnen. En als het dan toch moest, zou ik weigeren om te verklaren. Ik zou niet meer willen verschijnen in Marengo, het meest verziekte en vergiftigde proces ooit”, aldus advocaat De Jong.

Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo geven een persconferentie. Ⓒ ANP

Voor Nabil B. is het de derde keer dat er iemand in zijn naast omgeving is vermoord en hij gewoon verder moet. ,,Hij doet dat op een welhaast Phoenix-achtige manier”, vindt De Jong.

Volgens Onno de Jong ,,gaan we weer aan het werk. Met hele grote tegenzin. Het proces gaat altijd door, al hangen er tien doodssluiers overheen. Nu er een lid van ons team uit het leven is geschoten hebben wij het recht, de plicht zelfs, om te laten zien en horen dat niets het waard is om een mensenleven aan op te offeren.”

De rechtbank stond aan het begin van de zitting kort stil bij de gewelddadige dood van Peter de Vries, die door de voorzitter ,,een betrokken mens en journalist” werd genoemd.

Benieuwd waar we nu staan in het Marengo-proces, voordat deze werd opgeschort? Luister dan naar rechtbankverslaggever Saskia Belleman in de podcast ‘De zaak ontleed’ :

Verdachten

In de zaak-De Vries werden kort na de aanslag twee verdachten opgepakt, die op 18 oktober voor het eerst op een openbare zitting moeten verschijnen. Naar tussenpersonen en opdrachtgevers wordt nog volop onderzoek gedaan.

Marengo draait om een reeks onderwereldmoorden en plannen, pogingen en voorbereidingen daartoe. De zittingen van dinsdag en woensdag zijn zogeheten regiezittingen, waarin onder meer de stand van het onderzoek aan de orde komt. Op 21 en 22 september zal het verhoor van kroongetuige B. verder gaan.

Verslaggever Saskia Belleman is bij het Marengoproces aanwezig. Volg hier live haar verslag: