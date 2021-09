Appjes Nabil B. geven ontluisterend beeld over de kroongetuige: ’Ik ben een boef en zal dat altijd blijven’

Verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig vanaf 10.00 uur.

Met de moord op De Vries werd het geruchtmakende proces rond de hoofdverdachte voor de derde keer opgeschrikt door extreem, dodelijk geweld. Het heeft de zaak onder hoogspanning gezet. In maart 2018 werd de broer van de kroongetuige vermoord in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. Nabil B.’s toenmalige advocaat Derk Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert.

Ontluisterend beeld

Toen Nabil B. zich meldde dachten politie en justitie de ultieme troefkaart binnen te hebben. Kroongetuige Nabil B. blijkt echter op meerdere borden tegelijk te hebben geschaakt. Berichten op zijn iPhone geven een ontluisterend beeld van de belangrijkste kroongetuige van Nederland, schrijft het AD. In de berichten schrijft B. onder meer: „Deze getuige gaat herrie maken. Dan gaat iedereen terugkrabbelen.” En: „Ik ben een boef en zal dat altijd blijven, onthoud dat.”

De berichten laten zien dat het Openbaar Ministerie geen idee had met wie het in zee ging. Dat in de poging extreem geweld een halt toe te roepen, machtsverhoudingen rap kunnen verschuiven. En dat het héél moeilijk is om feit en fictie uit elkaar te houden.

In de periode vanaf januari 2017 tot en met december 2017 geeft Nabil talloze uitgebreide verklaringen over Ridouan Taghi, zijn kompaan Saïd R. en tientallen andere personen. Ook wordt er stevig onderhandelt met justitie over de voorwaarden. Communiceren met de buitenwereld is strikt verboden, maar toch weet hij contact te onderhouden. Onder meer met een iPhone 5.

Vanaf september 2017 tot februari 2018 communiceert hij met een broer, een zus, zijn vriendin en een mede-gedetineerde via WhatsApp. Het gaat in totaal om meer dan 30.000 berichten.

Kroongetuige B. schortte in mei zijn medewerking aan het proces op. Hij wilde niet meer verklaren, vanwege gezondheidsproblemen en perikelen rond de beveiliging van zijn gezin. Vorige week meldden diverse media dat hij weer bereid is vragen te beantwoorden. Zijn advocaat wil dat niet bevestigen, maar heeft laten weten dat ze op zitting van zich zullen laten horen. De kroongetuige is daar „in principe” bij aanwezig, zei hij.

Benieuwd waar we nu staan in het Marengo-proces, voordat deze werd opgeschort? Luister dan naar rechtbankverslaggever Saskia Belleman in de podcast ‘De zaak ontleed’:

Verdachten

In de zaak-De Vries werden kort na de aanslag twee verdachten opgepakt, die op 18 oktober voor het eerst op een openbare zitting moeten verschijnen. Naar tussenpersonen en opdrachtgevers wordt nog volop onderzoek gedaan.

Marengo draait om een reeks onderwereldmoorden en plannen, pogingen en voorbereidingen daartoe. De zittingen van dinsdag en woensdag zijn zogeheten regiezittingen, waarin onder meer de stand van het onderzoek aan de orde komt. Op 21 en 22 september zal het verhoor van kroongetuige B. verder gaan.

Verslaggever Saskia Belleman is bij het Marengoproces aanwezig. Volg hier live haar verslag: