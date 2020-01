Te hoge vrachtwagen rijdt Beneluxtunnel kapot

De onoplettende trucker dacht met zijn voertuig door de tunnel tussen Schiedam en Vlaardingen te kunnen rijden. Dat was echter niet het geval. Hij zorgde voor enorme schade aan de linkertunnelbuis richting het zuiden. Kabels en verlichting werden door de vrachtwagen losgetrokken. Het wegdek lag bezaaid met verlichtingsarmaturen.

Automobilisten die voor de tunnel vast kwamen te staan, zijn weggeleid. Volgens Rijkswaterstaat blijft de linkertunnelbuis voorlopig gesloten. Het is niet bekend hoelang de tunnel dicht blijft. Verkeer kan omrijden via de andere tunnelbuis of via de A13, A20 en A16. De te hoge vrachtwagen zorgde voor een file op de A4 naar Rotterdam of het zuiden.