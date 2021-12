Coalitie denkt aan kabinet met 20 ministers en 10 staatssecretarissen

De VVD zou in de plannen die er nu liggen acht ministers krijgen, voor D66 zijn er zes posten, het CDA staat ingetekend voor vier en van de CU komen er twee mensen op de bordesfoto. Dat telt op tot een totaal van twintig ministers, een flinke slag meer dan de zestien waar kabinet-Rutte III in 2017 mee begon.

Niet alleen het totale aantal, maar ook de verhoudingen tussen de partijen verschuiven zo. In het vorige kabinet had VVD zes ministers, D66 en CDA vier en CU twee. Vooral het CDA verliest dus met de nieuwe verdeling aan invloed in de ministerraad. Dat is dan ook in lijn met de verkiezingsuitslag: waar D66 en CDA in 2017 nog evenveel zetels haalden, zijn de democraten (24 zetels) sinds de verkiezingen een stuk groter in de Tweede Kamer dan de christendemocraten (inmiddels 14 zetels).

Meer invloed VVD en D66

De VVD en D66 krijgen op hun beurt meer invloed in de Trêveszaal en de CU blijft net als in het huidige kabinet ruim bedeeld als de twee ministersposten worden afgezet tegen de vijf Kamerzetels. Maar als de verhoudingen van de verkiezingsuitslag strak zouden worden aangehouden, zou de VVD bijna zeven keer zoveel ministers als CU moeten krijgen.

Ingewijden houden nog wel een slag om de arm, de precieze verdeling kan in het slot van de onderhandelingen nog schuiven.

Werkdruk

Het voorbehoud geldt nog sterker voor de staatssecretarissen. De verwachting is op dit moment dat daar tien van komen. Ook daarvoor is al een verdeling met potlood ingetekend, volgens vergelijkbare verhoudingen: vier voor de VVD, drie voor D66, twee voor het CDA en één voor CU. Overigens hebben staatssecretarissen geen stemrecht in ministerraad.

Het totaal aantal ministers en staatssecretarissen komt in de huidige plannen op dertig uit. Het is een stuk meer dan de 24 waarmee Rutte III ooit begon. Het heeft te maken met de hoge werkdruk in politiek Den Haag, die het afgelopen jaar naar boven kwam. Kamerleden als Harry van der Molen en Pieter Omtzigt, maar ook ministers Bas van ’t Wout en Bruno Bruins, moesten de afgelopen tijd een stapje terugdoen vanwege oververmoeidheid.