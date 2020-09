’Ik snap deze haat niet’

Lijnrecht tegenover elkaar staan ze: ’Trumpists’ tegenover Black Lives Matter in Los Angeles. Doordat zich tussen gematigde groepen demonstranten van beide kanten ook radicale groeperingen mengen, is er maar weinig nodig voor escalatie. Ⓒ ANP/HH

Washington - Het verbale geweld in de VS heeft de straat bereikt. De gedachte dat Amerikanen uit de linker- en de rechterhoek elkaar naar het leven staan is zo gek niet meer, nu de eerste doden vorige week zijn gevallen. Beide campagnes zoeken allang niet meer naar verzoening, maar proberen vlak voor de presidentsverkiezingen voordeel te halen uit de dramatische gebeurtenissen.