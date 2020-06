Opnieuw recordaantal coronabesmettingen binnen 24 uur in VS

De Johns Hopkins Universiteit meldde in de nacht van donderdag op vrijdag, een kleine 24 uur geleden, 37.077 nieuwe gevallen binnen een etmaal van het longvirus. Ook dat was een record. Het vorige werd in april vastgesteld en bedroeg toen 36.285.

In staten als Texas, Florida en Californië groeit het aantal besmettingen de afgelopen dagen enorm snel. Bovendien worden nu meer mensen getest op het virus dan in april. Daardoor worden ook meer besmettingen vastgesteld.

De Verenigde Staten zijn het zwaarst getroffen land door het virus. Bijna 2,5 miljoen mensen hebben het virus opgelopen en er zijn circa 125.000 doden geregistreerd. De CDC, de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, meldde donderdag dat op basis van het aantal mensen met antistoffen mogelijk al 20 miljoen mensen het virus hebben gehad.

Overigens valt het record in de VS in het niet bij de cijfers die het ministerie van Volksgezondheid in Brazilië vrijdag bekendmaakte. In het Zuid-Amerikaanse land zijn het afgelopen etmaal 46.860 nieuwe gevallen geregistreerd en 990 doden. Bijna 1,3 miljoen Brazilianen zijn besmet geraakt en pakweg 56.000 overleden.