Politie houdt 28 mensen aan rond Zomercarnaval Rotterdam

Eerder werd al bekend dat drie mannen zijn aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij zaterdagavond in het centrum van de stad. Het gaat om een 21-jarige man uit Gulpen, een 42-jarige man uit Leeuwarden en 26-jarige man uit de Nederlandse Antillen. Bij het incident tijdens het Zomercarnaval is een vuurwapen in beslag genomen.

De vermoedelijke schutter werd door de politie neergeschoten, nadat de man even daarvoor zelf op een persoon had geschoten. Zowel de verdachte als het slachtoffer raakte gewond. De ernst van hun verwondingen is niet bekend.

Eerder zaterdagmiddag was er ook een schietincident. Hiervoor is nog geen verdachte aangehouden. Bij dit incident raakte niemand gewond.

Steekincident

Later zaterdagavond was er op de Witte de Withstraat een steekincident. Daarbij raakte een 29-jarige man gewond. Het is onduidelijk of dit incident iets te maken heeft met het Zomercarnaval.

Vorig jaar werden zeker veertig mensen aangehouden rond het Zomercarnaval.