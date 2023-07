Frankrijk verbiedt vuurwerk in aanloop naar nationale feestdag

De overheid publiceerde zondag een decreet waarin „verkoop, bezit en vervoer” van vuurwerk wordt verboden tot 15 juli. Het besluit volgt op de zwaarste rellen in jaren. Fransen gingen massaal de straat op nadat de 17-jarige Nahel eind juni was doodgeschoten door de politie. De autoriteiten arresteerden meer dan 3700 mensen nadat protesten waren geëscaleerd.

Het vuurwerkverbod komt dit jaar niet onverwachts. Premier Élisabeth Borne had al duidelijk gemaakt dat er rond de feestdag uitgebreide veiligheidsmaatregelen worden genomen. Ze vertelde in de media op meerdere plaatsen in het land burgers en politici te hebben gesproken die vrezen voor nieuwe incidenten.

Relschoppers hebben vuurwerk eerder gebruikt om de politie mee aan te vallen. De autoriteiten voeren dit jaar ook controles uit bij de grens met België om te voorkomen dat burgers stiekem vuurwerk uit het buitenland halen in aanloop naar de feestdag.

Fransen vieren op ’Quatorze Juillet’ (14 juli) de bestorming van de Bastille in 1789. Dat wordt gezien als het begin van de Franse Revolutie. De feestdag gaat traditiegetrouw gepaard met veel vuurwerkshows en een grote militaire parade. Die wordt soms ook bijgewoond door buitenlandse leiders. Dit jaar is de Indiase premier Narendra Modi de eregast.