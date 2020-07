Komend weekend wisselvallig met veel wind

Eerder deze week was het weer ook al wisselvallig. Vandaag kunnen we een mix van zon, wolken en buien verwachten, voorspeld Weeronline. De temperatuur kan variëren van 19 tot 23 graden.

Zaterdag

Zaterdag begint de dag met (mot)regen, ’s middags bijft het bewolkt: in het westen en noorden van het land kan het dan nog regenen. In het zuiden en oosten zal het mogelijk een tijdje droog blijven.

Zondag

Zondag is het weer onstuimiger: de wind die we zaterdag al voelden wordt krachtiger en aan de westkust kan men zware windstoten verwachten. ’s Morgens zullen er buien over het land trekken, maar ’s middags kan het zijn dat de zon zich laat zien.

Na het weekend maken de wolken en de buien plaats voor wat meer zon. Het echte zomerse weer blijft echter wel even uit.