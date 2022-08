Vliegticket straks heel stuk duurder

„We verwachten prijsstijgingen tussen de 10 en 20 procent in de winter als gevolg van de vliegtaks, de forse verhoging van de havengelden en de duurdere kerosine”, zegt voorman Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel Barin. Die havengelden op Schiphol stegen met 37 procent, de vliegtaks gaat van 8 naar 24 euro. Het grootste pijnpunt is echter de duurdere kerosine. De olieprijs ligt nu namelijk zo’n 50 procent hoger dan begin dit jaar.

Dat vooralsnog de ticketprijzen niet mee zijn gestegen, heeft alles van doen met het afdekken van het prijsrisico. Luchtvaartmaatschappijen kopen hun brandstof vaak voor een groot deel een jaar van te voren in tegen een vaste prijs. Veel contracten lopen echter binnenkort af, waardoor de duurdere brandstof zich de komende kwartalen laat voelen, zo is de verwachting.

Corendon heeft bijvoorbeeld vorig jaar voor deze periode een flink deel van de kerosine vastgelegd voor zo’n 700 dollar per ton. Inmiddels is de prijs gestegen naar 1100 dollar. „Als je groot inkoopt, is de prijs iets lager. Gelukkig zien we nu een iets dalende tendens omdat de olieprijs daalt. Het valt daardoor nog mee”, zegt topman Steven van der Heijden over de aankomende ticketprijsstijging.

"Consument zal pas op de plaats maken"

Toch rekent hij erop dat vliegen naar de Canarische of Kaapverdische Eilanden deze winter bijna 100 euro duurder zal zijn. In de zomer die volgt, vliegt men vaak minder ver. Daardoor zal de stijging beperkt blijven tot 50 tot 60 euro per ticket. Van der Heijden: „Dat betekent hoe dan ook dat reizen duurder wordt, terwijl de koopkracht daalt. De consument zal een pas op de plaats maken.”

Nog een extra zetje

De ticketprijzen krijgen nog een extra zetje door de gekelderde dollarkoers. Luchtvaartmaatschappijen dekken ook het prijsrisico van de dollar af, de valuta waarin olie wordt verhandeld. De koers van de dollar is echter gekelderd en als die zo blijft zorgt ook dat in het komende jaar voor problemen. Immers, als de airlines met de nieuwe dollarkoers hun kerosine moeten kopen, maakt dat vliegen duurder.

De pijn treft ook de traditioneel spotgoedkope vliegmaatschappijen. In een interview met de BBC vertelde Ryanair-topman Michael O’Leary dat hij erop rekent dat de gemiddelde ticketprijs van 40 naar 50 euro stijgt. De Nederlandse topman William Vet van EasyJet zegt dat er nog wel goedkope tickets zullen zijn, juist dankzij het afdekken van de prijsstijgingen. De oranje airline heeft dat in grote mate gedaan, betaalt slechts 8 procent meer en denk zo een slag te hebben gemaakt.