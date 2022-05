Premium Het beste van De Telegraaf

Extra geld tegen zware misdaad

Door Valentijn Bartels

Den Haag - In de strijd tegen georganiseerde misdaad trekt het kabinet jaarlijks 40 miljoen euro extra uit om kwetsbare gebieden weerbaarder te maken. Het geld gaat naar regionale teams die daarvoor plannen kunnen indienen. Bijvoorbeeld voor extra camera’s voor plezierjachthavens waar meldingen zijn van drugssmokkel, of het versterken van speciale teams die louche praktijken op vakantieparken onderzoeken. Dat meldt minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) aan De Telegraaf. „Criminelen maken misbruik van de situatie die ze krijgen. Ze nestelen zich in onze woonwijken, bedrijven en buitengebieden om hun illegale praktijken uit te voeren als we niet uitkijken.”