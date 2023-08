Restaurants in Barcelona ’verbannen mensen die in hun eentje komen eten’

Volgens El País werden mensen die in hun eentje komen eten afgewimpeld met excuses als „het is vol”, of „alles is gereserveerd.” Ze zien liever meer mensen aan een tafel, want dat is meer winst. Maar niet alleen solo-toeristen worden steeds vaker niet toegelaten, ook de inwoners van Barcelona zelf kunnen niet meer in hun eentje uit eten.

„Bij het eerste terras waar ik een tafel kon vinden, kwam er snel een ober naar me toe die me vertelde dat de tafel gereserveerd was. Wat niet waar was. Want zodra ik opstond, ging een groep toeristen zitten”, zei hij. Een ander restaurant vertelde hem dat hij maar 20 minuten zou hebben om zijn maaltijd te nuttigen en weer een ander restaurant dat hij probeerde, vertelde hem direct dat het terras alleen voor groepen was, zo schrijft Euronews.

Het wegsturen van lokale inwoners ten faveure van toeristen zet nog meer kwaad bloed in een stad die de rijen buitenlandse bezoekers al langer zat is. Anti-toeristengraffiti is namelijk al jaren te vinden in Barcelona, en zelfs anti-toeristendemonstraties zijn geen zeldzaamheid meer in de stad.