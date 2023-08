‘Door aanslag getroffen woning is van man die neef doodstak in Marokko’

Nachtelijk geweld in Rotterdam

ROTTERDAM - De woning aan de Rotterdamse Rembrandtstraat waar in de nacht van donderdag op vrijdag een aanslag met een explosief plaats had, behoort toe aan de familie van Soufiane B., de man die enkele dagen geleden in het Marokkaanse Al-Hoceima zijn neef zou hebben doodgestoken. Dat melden opsporingsbronnen van De Telegraaf. Zowel de familie van de verdachte als het slachtoffer komen uit Rotterdam-Noord.