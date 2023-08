‘Door aanslag getroffen woning is van man die neef doodstak in Marokko’

Rond drie uur in de nacht schrokken bewoners wakker van een harde knal en glasgerinkel bij een portiek aan de Rembrandstraat in Rotterdam-Noord. Er raakte niemand gewond, maar de schade was behoorlijk en kort erna scheurde een gemotoriseerd voertuig met twee personen erop weg van de plaats delict. Ook sneuvelden twee ramen van een woning op de eerste etage. De politie houdt er rekening mee dat er een steen doorheen is gegooid. Iets verderop, op de Noordsingel, hield de politie twee mannen op een scooter aan. Ze hadden een tas bij zich met daarin brandbare stoffen. De twee mannen, een 23-jarige man uit Spijkenisse en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werden aangehouden. Hun voertuig is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Ⓒ JB Media

Opsporingsbronnen bevestigen De Telegraaf dat in het appartement in de portiekflat de man woont die in Marokko enkele dagen geleden zijn, zo luidt de verdenking van de Marokkaanse politie, neef zou hebben doodgestoken op het strand van Al-Hoceima, na een ruzie. Die zou gaan om enkele duizenden euro’s en mogelijk een criminele achtergrond hebben. Het slachtoffer, Hicham, werd in zijn borst gestoken met een wit mes, waarna de dader er meteen vandoor ging en er een klopjacht door de politie op hem werd ingezet, waarbij alle auto’s met Nederlands kenteken in de wijde omgeving tot stoppen werden gedwongen om alle inzittenden zich te laten identificeren.

Een broer van het slachtoffer probeerde de wond in paniek nog te dichten, maar tevergeefs. Een drie kwartier later arriverende ambulance kon het leven van de 25-jarige Rotterdammer niet meer redden. Het leidde meteen tot woede in de Marokkaanse gemeenschap in Rotterdam-Noord, en op sociale media werd al wraak gezworen. De naam en foto van de vermeende dader, en ook enkele namen van familieleden onder wie zijn vader, werden daarbij genoemd en getoond. Mogelijk is die wraak nu al genomen, met de aanslag op de woning. Beide families wonen bij elkaar in de buurt. De verdachte lijkt zelf momenteel niet te treffen, omdat hij volgens Marokkaanse media inmiddels is gearresteerd in het Noord-Afrikaanse land en daar gedetineerd zit. Dat laatste is overigens niet bevestigd door autoriteiten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet donderdag al weten dat de familie van het slachtoffer wordt bijgestaan met consulaire hulp. Een verdachte of zijn familie had zich niet gemeld voor bijstand.