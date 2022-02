EU-besluit over nieuwe sancties tegen Rusland valt waarschijnlijk vanmiddag al

Het sanctiepakket wordt dinsdagochtend voorbereid op ambassadeursniveau in Brussel, later op de dag buigen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken zich tijdens een ingelaste vergadering in Parijs over de strafmaatregelen.

Sanctiepakket

EU-buitenlandchef Josep Borrell verwacht dat de lidstaten, die elk een veto hebben, dinsdag al akkoord gaan met een sanctiepakket. Voor Europese begrippen zou dat een recordtempo zijn: niet eerder heeft de EU binnen een dag een strafpakket aangenomen.

Volgens ingewijden zal het pakket sterk lijken op de aangekondigde maatregelen van de Amerikanen en de Britten. Het Westen trekt daarmee eensgezind op tegen personen die betrokken zijn bij de erkenning van de twee staatjes.

Meestal komen dit soort persoonsgerichte sancties neer op het bevriezen van vermogen in het buitenland en een reisverbod. Sinds 2014 zijn er al handelsbeperkingen voor de regio’s Donetsk en Loehansk. Mogelijk worden die beperkingen verder opgevoerd en mogen Europese bedrijven hier geen zaken meer doen.

Financiële markten

Het Westen is dus nog niet van plan om zeer zware economische sancties te nemen tegen Rusland zelf. Bij een Russische invasie in Oekraïne is het Westen in principe van plan om Rusland af te snijden van de financiële markten, zo verklapte voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie afgelopen weekend.

De Russische president Vladimir Poetin kondigde maandagavond, vlak na de erkenning van de twee republiekjes, een ’vredesmissie’ van het Russische leger aan. Westerse leiders geven de aankomst van de troepen niet het stempel ’invasie’. Hierbij speelt mogelijk mee dat soldaten al aanwezig waren in de rebellengebieden, maar nog niet formeel onder Russische vlag.

Invasie

Het Westen gebruikt nu diplomatieke taal om de situatie te duiden. De Amerikaanse ambassadeur in de VN-Veiligheidsraad noemt de vredesmissie bijvoorbeeld ’nonsens’. Maar ze gebruikte niet de term ’invasie’. Ook EU-buitenlandchef Borrell doet dat niet: „Het is niet een volledige invasie, maar Russische troepen zijn wel op Oekraïense bodem.”