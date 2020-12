Komt dinsdag einde aan kabinet-Rutte III?

Luister de nieuwe aflevering van Afhameren met Wouter de Winther hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts of Spotify:

Verder gaat het in de podcast over ‘het kunst en vliegwerk’ van premier Rutte tijdens in het Torentje maandagavond. En het rapport over de toeslagenaffaire komt hard aan bij politici, ambtenaren en gedupeerden. Volgens De Winther kan het zelfs uitdraaien op het einde van kabinet-Rutte III.