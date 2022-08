VN-mensenrechtenchef publiceert Xinjiang-rapport woensdag

Er werd drie jaar gewerkt aan het rapport over de behandeling van Oeigoeren en andere moslimminderheden in de Chinese provincie. Bachelet had eerder beloofd het rapport voor haar aftreden vrij te geven, maar ze erkende vorige week nog geen publicatiedatum te hebben.

De publicatie werd meerdere keren uitgesteld, mede doordat Bachelet haar bevindingen van haar zesdaagse reis door Xinjiang en andere delen van China eerder dit jaar erin wilde verwerken. Ook moest geleverde informatie door China worden beoordeeld. Het land legde veel druk op de mensenrechtenchef om haar bevindingen niet te publiceren. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het rapport eerder op woensdag nog een „schijnvertoning, gearrangeerd door de Verenigde Staten en een klein aantal andere westerse machten.”

Critici vinden dat Bachelet niet hard genoeg optreedt tegen China. De Chinese autoriteiten worden beschuldigd van onder meer massale opsluiting, dwangarbeid en verplichte sterilisatie in Xinjiang. Volgens de VS en politici in andere westerse landen maakt China zich schuldig aan genocide tegen minderheden. Beijing ontkent dit. Volgens de Chinese regering worden in de provincie „trainingscentra” ingezet tegen extremisme.