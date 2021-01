Franse missie in Mali ter discussie

Het leek een succesvol jaar voor de missie Barkhane. In 2020 werden in Mali duizend islamisten uitgeschakeld, waaronder de leider van Al Qaeda in de Maghreb, Abdelmalek Droekdel. Maar op 28 december kwamen drie militairen om door bermbommen, op 2 januari nog eens twee. Daarmee kwam het aantal doden aan Franse zijde in korte tijd op de symbolische grens van vijftig. In een peiling van deze week spreekt voor het eerst een meerderheid van de Fransen (51 procent) zich uit tegen de operatie. Een jaar geleden was 58 van de bevolking nog voor de Franse aanwezigheid in Mali.

Islamisten

François Hollande stuurde op 11 januari 2013 troepen op verzoek van de Malinese regering. Het land was toen al flink uit het lood geslagen. Na de val van de Libische dictator Gadaffi in 2011 keerden veel Touaregs – oorspronkelijke bewoners van Noord-Mali – terug naar huis. Zij begonnen daar een strijd voor onafhankelijkheid van hun regio en verenigden hun krachten met lokale islamisten. Maar deze jihadisten kregen de overhand en trokken stevig bewapend op naar het zuiden, richting Bamako. De missie Serval stopte die opmars en de Fransen bevrijdden voor het einde van de maand de steden Gao, Timboektoe en Kidal.

In juli 2014 werd de missie beëindigd en begon de operatie Barkhane, die nog steeds voortduurt. Volgens de prominente historicus en voormalig marineofficier Michel Goya hadden de Fransen na Serval moeten vertrekken. „Als binnen drie jaar de strategische doelen niet zijn behaald, weet je dat het een gebed zonder eind wordt.”

Dreiging

Het doel van Barkhane is het bestrijden van de islamitische groeperingen in Mali, die hun aanhang vergroten. „De Fransen zijn met 5100 man. Dat is genoeg om jihadi’s in bedwang te houden, maar niet om ze uit te schakelen”, zegt ex-marineofficier en oprichter van het gerenommeerde veiligheidsinstituut Themiis Peer de Jong. „De dreiging is nu groter dan in 2013. Grofweg maken de Sahel-afdelingen van Al Qaeda en Islamitische Staat (IS) de dienst uit. Zij bouwen koranscholen, slaan waterputten en bouwen ziekenhuizen. Dat brengt rust voor de bevolking – van de overheid valt weinig te verwachten.”

Dat is het grootste probleem, meent Goya. „Islamisten krijgen voet aan de grond omdat de Malinese regering zwak en corrupt is. Het leger staat ook niet sterk: soldaten worden wel goed getraind door Europese militairen, maar krijgen niet betaald en hebben geen materieel. Het is tijd voor een nieuwe generatie integere en eerlijke politici. De regering onderhandelt nu met jihadisten en Touaregs, hopelijk komt daar wat uit.”

Publieke opinie

Barkhane kost Frankrijk 1 miljard euro per jaar. Onder andere Nederland leverde een bijdrage aan de missie, maar het is vooral een Franse onderneming. Goya stelt dat islamisten het nu gemunt hebben op militairen, om zo de steun voor Barkhane in de publieke opinie te doen verminderen – wat gezien de peilingen lijkt te werken. Hij is ervoor om de manschappen terug te halen en alleen nog maar vanuit de lucht te opereren.

De Jong vindt dat de Fransen niet zomaar weg kunnen, omdat de Afrikaanse legers nu nog door Europeanen worden getraind en het niet zelf af kunnen. „We moeten de gevolgen van dreiging in de Sahel voor zowel de omringende landen als Europa niet onderschatten. De stroom migranten zal aantrekken. We hebben al eerder gezien dat IS op deze manier terroristen verplaatst.” Goya: „Ik ben vooral bang voor de gevolgen van de misdaad. Deze regio is een hub voor drugshandel.”