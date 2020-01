Forse beloning voor tip over moord op Augustine (37) in Osdorp

Augustine Nyantakyi. Ⓒ Facebook

AMSTERDAM - De hoofdofficier van justitie in Amsterdam heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot het oplossen van een vermoedelijke vergismoord op de 37-jarige Ghanees Augustine Nyantakyi in januari 2015 in Osdorp. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht.