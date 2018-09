Schippers juicht niet te vroeg met lagere zorgpremie

De zorgverzekeraar biedt voor volgend jaar een premie voor de basisverzekering aan van 107,50 euro per maand. Het ministerie zelf ging in de stukken van Prinsjesdag nog uit van een gemiddelde maandpremie van 113,50 euro. De overige zorgverzekeraars moeten hun premie nog bekend maken.

ZIE OOK: Premie en eigen risico juist omlaag

DSW zegt dat de premie gunstiger uitpakt omdat prijzen voor geneesmiddelen lager uitvallen, evenals de loonkosten in de zorg.

Kleine zorgverzekeraar

„Ik juich niet te vroeg. DSW is een kleine zorgverzekeraar”, zegt minister Schippers in een eerste reactie. „Maar zorgverzekeraars hebben recentere cijfers over geneesmiddelen dan wij”, benadrukt ze.

Waarom DSW de loonkosten veel lager inschat dan het Centraal Planbureau deze zomer deed voor het ministerie van Volksgezondheid, kan ze niet verklaren. „Maar DSW-directeur Chris Oomen is niet iemand waarvan je denkt: die doet maar wat.”

Politieke meerderheid spoedplan

Dinsdag buigen de Tweede Kamer en Eerste Kamer zich over een spoedplan vanuit de formerende partijen om het eigen risico voor volgend jaar niet te verhogen, maar op 385 euro te houden. Om dat te kunnen bekostigen gaat de zorgpremie omhoog. Dat plan lijkt een politieke meerderheid te gaan halen. De nieuwe oppositie wil eigenlijk liever dat het eigen risico nog verder daalt.

Minister Schippers laat tussen de regels door weten dat ze zowel de plannen van de formerende vier partijen als de nieuwe oppositie maar niks vindt. „Ik ben van mening dat als je echt iets wil doen aan de lasten die de burger draagt voor de zorgkosten, de uitgaven omlaag moeten.” In de zorgvoorstellen van vandaag gebeurt met die uitgaven echter niks.

Wachten op de bus

Toch zal de VVD-minister de eventuele wetswijziging gewoon doorvoeren, ook al is ze demissionair. „Ik sta al met mijn tasje op de bus te wachten. Te wachten op de volgende minister die voorbijkomt. Maar als de Kamer iets wil, moet je dat netjes doen en dat doe ik ook.”