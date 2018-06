Meer politiedata risico

Dat zegt korpschef Erik Akerboom in een reactie op de forse reeks corruptieschandalen binnen de Nationale Politie. „We zijn een grabbelton voor informatie. Criminelen gaan met de tijd mee en spelen hier handig op in. Voor hen is informatie cruciaal.”

Mensen die toegang hebben tot deze informatie zijn belangrijke targets voor de criminelen.

