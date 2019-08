Zomer in het slop, ook na weekend wisselvallig en koel

Bezoekers van onder andere festivals en campings moeten rekening houden met een bui. Ⓒ MARTIN MOOIJ

AMSTERDAM - Voor het eerst in een maand breekt een lange periode aan met koeler weer dan normaal. Het warme zomerweer raakt na de storm van zaterdag verder in het slop, meldt Weeronline. Bovendien is er na het weekend dagelijks kans op buien. Vakantiegangers in eigen land moeten rekening houden met een wisselvallige week.