5 jaar cel Noorse ex-minister wegens misbruik met asielzoekers

Ludvigsen was in die tijd gouverneur van de provincie Tromsø. Hij gebruikte zijn machtspositie om seksuele diensten te verkrijgen van kwetsbare mannen, die nu tussen de 25 en 34 jaar zijn. Een van hen is licht geestelijk gehandicapt. De slachtoffers vertelden dat hun huisvesting en banen werden beloofd. Twee waren bovendien bang dat ze hun verblijfsvergunning zouden kwijtraken als ze niet meewerkten.

Ludvigsen ontkent iets illegaals te hebben gedaan. Hij gaf tijdens het proces toe met een van de mannen seks te hebben gehad, maar met wederzijdse instemming. Volgens zijn advocaat gaat hij in hoger beroep.