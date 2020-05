Vrouw van agent in zaak George Floyd vraagt scheiding aan

Floyd smeekte om zijn leven en liet weten geen lucht te kunnen krijgen, zo is op beelden te zien. Later stierf de man op weg naar het ziekenhuis. Het incident heeft Kellie Chauvin na tien jaar huwelijk een scheiding doen aanvragen, op de dag dat hij werd gearresteerd.

De voormalig winnares van de Mrs. Minnesota-verkiezing heeft via haar advocaat aan de Amerikaanse pers laten weten ’kapot’ te zijn van de dood van George Floyd. Ze zegt mee te leven met de familie en nabestaanden van de man.

Derek Chauvin werd vrijdag in hechtenis genomen omdat justitie in het Amerikaanse Hennepin County in Minnesota stelt dat de agent verantwoordelijk zou zijn voor de dood van de ongewapende man.

De dood van de 46-jarige George Floyd wekte door het hele land woede. In Minneapolis kwam het tot rellen en plunderingen.

