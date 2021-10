Gamer (26) krijgt twee jaar cel en tbs voor ontucht met jongens van 14 en 11

De man speelde live videospellen en had een paar duizend volgers. Tijdens gamesessies kon met hem worden gechat. Een 14-jarige jongen uit Roden liet hij seksuele handelingen verrichten en daar beeldopnames van maken. De foto’s en video’s werden naar hem opgestuurd. Ook een 11-jarige jongen uit Musselkanaal werd daartoe aangezet. Bij dit slachtoffer kwam het in september vorig jaar tevens tot een ontmoeting. Bij een tankstation pleegde de man ontucht met de jongen. Omdat het slachtoffer lang van huis bleef, schakelden zijn ouders de politie in. Via de laptop van hun zoon kwamen ze achter de afspraak. Op het lichaam van de jongen werd DNA van de gamer aangetroffen.

De rechter ziet bewijs in onder meer seksueel getinte chatgesprekken en de DNA-sporen. Uit een chatgesprek bleek dat de gamer het initiatief nam tot de afspraak met de 11-jarige jongen.

Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van dertig maanden. De man is verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens deskundigen kampt hij met meerdere stoornissen, waaronder autisme en pedofilie. De kans op herhaling is groot. Een langdurige behandeling en begeleiding is daarom noodzakelijk, aldus de rechter. Een voorwaarde bij de tbs-behandeling is reclasseringstoezicht.