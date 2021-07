Vrouw die hielp bij zagen en verbranden lichaam loodgieter Johan van der Heyden: ik ben geen monster

De Belg kwam in juni 2019 om het leven bij een mislukte en uit de hand gelopen poging hem van zijn zwarte geld te beroven. Daarna werd het lijk bij de woonwagen van Edna V. in Steenbergen in stukken gezaagd en verbrand. De resten werden in twee bigshoppers gestopt in een speciekuip. Die werd volgegoten met cement en enkele dagen later gedumpt in het Schelde-Rijnkanaal. Daar dook de politie de kuip een half jaar later op, na een anonieme tip.

Vrijspraak

Volgens de advocaat van Edna V. was haar bijdrage aan de afpersing en het doden van de man minimaal. Daarom zou ze daarvan moeten worden vrijgesproken. „De familie vroeg dinsdag waarom het lijk op zo’n verschrikkelijke manier was behandeld. Daar kon ze niet op antwoorden, omdat er geen logisch en rationeel antwoord is. Ze zei tegen me: Ik ben bang dat mensen me als monster zien, terwijl ik dat niet ben.” De raadsman legde uit dat Edna V. een naïeve en beïnvloedbare vrouw is, die niet durfde weg te lopen.

In de zaak klonken dinsdag strafeisen tot 22 jaar en tbs voor de Nicky S. uit Bergen op Zoom, die verantwoordelijk wordt geacht voor het fatale geweld. Tegen Edna klonk 10 jaar cel, omdat ze een van de drie was die het plan bedachten Van der Heyden te beroven en omdat ze meehielp bij het gegijzeld houden van hem.

Kettingzaag

Edna’s dochter Cheyenne V. zou volgens haar advocaat moeten worden vrijgesproken, omdat ze hooguit medeplichtig was bij het wegwerken van het lichaam. Medeplichtigheid was niet ten laste gelegd. Tegen haar was vijftien maanden cel geëist waarvan vijf voorwaardelijk, omdat ze zou hebben geholpen bij het wegmaken van het lijk. Zij ging mee naar de bouwmarkt waar onder meer een kettingzaag en cement werden gekocht.

Donderdag komen de advocaten van de twee hoofdverdachten Nicky S. en Wanda van R. aan de beurt. Tegen die laatste is twaalf jaar cel geëist.

De uitspraak is op 1 september.