Kapster Nancy Pelosi zo bedreigd dat zaak dicht blijft

Volgens aanhangers van de Democraten is Nancy Pelosi erin geluisd. Deze week doken bewakingscamerabeelden op van de politica terwijl ze zonder verplicht mondmasker door de kapperszaak liep. Pelosi zelf laat, volgens Abcnews, al maanden geen gelegenheid onbenut om Republikeinen die de regel overtreden te bekritiseren.

De eigenaresse van de zaak Erica Kious vertelt aan Fox News dat de partijleider van de Democratische Partij in het Huis van Afgevaardigden een regelmatige klant was van haar Esalon.

Afgelopen maandag kwam ze binnen zonder masker. Het personeel durfde haar kennelijk niet tegen te spreken. De kapper die haar behandelde is een onafhankelijke ondernemer die een stoel huurt bij Kious.

Eén op één behandeling

De winkel is al sinds maart net als alle andere kapperszaken in San Fransisco gesloten, maar Pelosi belde en vroeg om een afspraak omdat ze dacht dat een één op één behandeling wel is toegestaan.

Toen de beelden uitlekten, ontstond een mediastorm. Trumpaanhangers spraken schande van het feit dat Pelosi zich niks van de regels zou hebben aangetrokken, tegenstanders zeiden dat de belangrijkste vrouw onder de democraten in de val was gelokt.

Geen politiek

Erica Kious, een gescheiden moeder met twee kinderen, benadrukt dat ze niks met politiek te maken wil hebben. De aanklacht dat het een opzetje was noemt ze ’niet waar’. De camera’s hangen er volgens haar al vijf jaar.

Ze besloot zelf de beelden naar buiten te brengen uit woede tegen het feit dat Amerika nog grotendeels in een lockdown zit. Dat Pelosi zonder masker verscheen noemt ze ’hypocriet’. „Ik was boos want mijn personeel kan niet werken en voor hun familie zorgen omdat we dicht zijn en dan komt zij hier zonder masker binnen. Waarom zijn we dan dicht? Waarom mag ik niet meer klanten ontvangen?”

Pelosi eist excuses

Pelosi, die erkende dat ze regelmatig in de zaak was en zich aan de regels zou hebben gehouden, is woedend dat de beelden online zijn gezet. Ze eist excuses van Kious.

Kious is nu bang dat ze door alle bedreigingen en de klanten die online aankondigden nooit meer te komen de zaak nooit meer kan openen. „Ik ben er wel klaar me”, zegt ze tegen Fox. „Ik krijg alleen nog maar haatberichten binnen. Zelfs van mensen die zeggen dat ze mijn zaak tot de grond zullen afbranden.” Ook regent het plotseling negatieve reviews.