Oeps: burgemeester zei ’Blijf thuis!’ vanuit luxe badplaats

Adler was met een privéjet naar Mexico gevlogen met acht familieleden en gasten. Dat blijkt uit onderzoek van de krant Austin American-Statesman. Adler is de zoveelste in een lijst met ’hypocriete’ politici.

„Blijf thuis als dat mogelijk is”, zei Adler in de video begin november. „Dit is geen tijd om te ontspannen.”

In de video maakt hij op geen enkel moment duidelijk dat hijzelf op vakantie is gegaan. Wel spoort hij de inwoners van zijn stad aan om zo weinig mogelijk anderen te ontmoeten. „We moeten oppassen. Als we niet uitkijken, moeten we misschien plekken sluiten.”

’Spijt’

Adler heeft overigens geen regels overtreden maar zijn aansporingen staan in schril contrast met de boodschap die hij burgers meegaf. Op dat moment waren de besmettingen aan het terugkomen. Uitgerekend toen Adler teruggekeerd was naar huis, werden er nieuwe maatregelen aangekondigd.

Inmiddels ’betreurt’ Adler de reis. Hij heeft excuses aangeboden. Toch is hij ook ’bang dat mensen deze trip misbruiken om risicovol gedrag goed te praten’.

Bruiloft

De dag voor het tripje heeft Adler een bruiloft gevierd van zijn dochter. Er waren twintig aanwezigen. De burgemeester countert dat er eigenlijk een veel groter feest gevierd zou worden, dat men in plaats daarvan een kleine ceremonie koos, iedereen vooraf testte, en dat er mondkapjes gedragen zijn – hoewel die op enig moment wel afgingen.

De burgemeester van Austin komt in een lange lijst met policiti die anderen de maat nemen, maar zich moeten verantwoorden voor hun eigen gedrag. Een bestuurder van Los Angeles die een kritische stem had in de sluiting van restaurants en sprak van ’een gevaarlijke situatie’, zat de avond na haar besluit in een Italiaans restaurant. Ze vond het ’verdrietig’ om te zien dat de eettent omzet verloor. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, zat met lobbyisten in een peperduur restaurant en beweerde dat hij buiten dineerde, maar dat bleek onzin.