Na Edinburgh zet ook Londen streep door coronabeperkingen Boosters achter succes van Schotland

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

De Schotse premier Nicola Sturgeon kondigt aan dat veel beperkingen in de strijd tegen omikron worden opgeheven nu de cijfers al langere tijd aan het dalen zijn. Datzelfde valt ook te zien in onder meer Ierland, Engeland en Spanje. Ⓒ AFP

EDINBURG - De Schotse regering gaat de komende week het grootste deel van de coronarestricties schrappen. Dat is het gevolg van een sterke daling van het aantal coronabesmettingen in het land wat waarschijnlijk het gevolg is van een succesvolle en snelle boostercampagne. Het gebruik van mondkapjes blijft verplicht in het openbaar vervoer en in winkels.