Gestolen Van Gogh duikt op: museum ontvangt versleutelde mail

Camera’s registreerden de diefstal van de Van Gogh. Ⓒ foto OPSPORING VERZOCHT

AMSTERDAM - Er is weer een teken van leven van het in maart 2020 gestolen Van Gogh-werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar. Het werd op spectaculaire wijze ontvreemd uit het museum Singer in Laren. Exact twee jaar na de roof die wereldnieuws werd, is een mail met een foto van het werk naar het Singer gestuurd.