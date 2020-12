Gat op rechts na bonje FvD: ’Grote groep voelt zich niet vertegenwoordigd’

Forum houdt een referendum over de toekomst van Thierry Baudet binnen de partij. Ⓒ ANP

Den Haag - Wie vult het ’gat op rechts’ nu Forum voor Democratie is geïmplodeerd? Een derde van de kiezers houdt zich op in dat gebied, waar nationale tradities én de verzorgingsstaat worden gekoesterd. „Er is niks mis met een nette partij die de zorgen van deze mensen serieus neemt.”