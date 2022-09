Vrachtwagens rijden niet langs plek drama Nieuw-Beijerland

In Nieuw-Beijerland veroorzaakte een vrachtwagen zaterdagavond een dodelijk ongeval op een buurtfeest aan de Zuidzijdsedijk. Er kwamen zes volwassen personen om het leven onder wie een hoogzwangere vrouw, waarmee het dodental uitkwam op zeven. Ook raakten zeven aanwezigen gewond, onder wie kinderen.

„De gemeente heeft van nabestaanden en omwonenden de vraag gekregen om het vrachtverkeer aan de Zuidzijdsedijk tijdelijk te verminderen en dan met name rond het kruispunt waar het tragische ongeval heeft plaatsgevonden. Wij begrijpen dit verzoek”, zo meldt de gemeente. Vanwege werkzaamheden in de buurt was er een omleidingsroute langs de Zuidzijdsedijk tot en met 30 september. Deze route is nu aangepast.