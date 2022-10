Premium Het beste van De Telegraaf

Terwijl situatie totaal ontspoort, zijn ministeries vooral bezig met dividend en beeldvorming Stukken: Den Haag verzuimde in te grijpen in Schiphol-crisis

Door Mike Muller, Yteke de Jong en Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Schiphol - Terwijl de chaos op Schiphol voor reizigers compleet ontspoorde, twijfelde het ministerie van Infrastructuur wekenlang of er moest worden ingegrepen. Ambtenaren dubden over hun bevoegdheden en bleken onvoldoende op de hoogte over de ernst van de zaak. Ondertussen was minister Harbers (Infrastructuur) bezig met beeldvorming, terwijl minister Kaag (Financiën) vooral oog had voor herstel van dividenduitkeringen op de langere termijn. Dat blijkt uit documenten die op verzoek van De Telegraaf zijn vrijgegeven op basis van de Wet open overheid (Woo).