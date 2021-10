13-jarige jongen overleden na val van Apeldoornse uitkijktoren

De 13-jarige Thom ging naar het Veluws College Walterbosch in Apeldoorn. De school heeft leerlingen en ouders in een brief op de hoogte gebracht van het ongeval. „Het overlijden is een schok voor de hele school, voor medewerkers, leerlingen en ook voor ouders thuis”, aldus het schoolbestuur. „Het is moeilijk te bevatten dat zo’n jong kind, nog maar 13 jaar, er niet meer zal zijn. Wij leven mee met de familie.”

Bij een ernstig ongeluk maandagmiddag in Apeldoorn is een 13-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer viel van de uitkijktoren. Ⓒ News United

Ook bij atletiekvereniging AV’34, waar de tiener sportte, is het ongeloof groot. „Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden, mede-atleten en trainers. We wensen iedereen heel veel sterkte de komende periode”, zo staat in een bericht.

Aan de voet van de 26 meter hoge uitkijktoren in de Gelderse plaats zijn in de loop van de week tal van bloemen neergelegd. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet geheel duidelijk. Wel wordt een misdrijf uitgesloten.

