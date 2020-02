Vrachtwagen valt stil op spoor: ’Wonder dat niemand gewond is’

In de trein die stil is komen te staan, zitten zo’n 250 passagiers, zegt een woordvoerder van NS. „De voorbereiding voor hun evacuatie is in gang gezet.”

Ondanks de ravage zijn er geen gewonden zijn gevallen, maar dat had heel anders kunnen aflopen. „De motor van de vrachtwagenchauffeur viel stil op de overgang”, zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant. „Hij is op tijd uit de vrachtwagen geklommen. Het is een wonder dat hij niet gewond raakte.”

Hulpdiensten zijn in groten getale ter plaatse gekomen. De vrachtwagen is overdwars op het spoor terechtgekomen. In de trailer lagen boomstukken.

De schade aan het spoor en de overweginstallatie is volgens ProRail groot. Ook worden bovenleidingportalen gecontroleerd die mogelijk kunnen zijn geraakt. ProRail verwacht dat het herstellen van alle schade „enige tijd” zal duren. De NS zet vervangend vervoer in.