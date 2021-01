Gommers stelt mening bij over avondklok

„Helaas ziet het er nu naar uit dat extra maatregelen noodzakelijk zijn, waaronder een avondklok, maar dat is aan het kabinet”, aldus de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care op Instagram.

In het tv-programma Jinek liet Gommers dinsdagavond nog weten geen voorstander te zijn van een avondklok. Die is ook helemaal niet nodig voor de zorg, zei hij. „We moeten zorgen dat de ziekenhuizen niet overlopen. De grafieken laten zien: als we nu alles loslaten, loopt het uit de hand. Maar als we nu de huidige maatregelen doorzetten, is de derde golf net zo groot als de tweede golf. Dat is nog steeds immens. Maar dat kunnen we aan”, zei Gommers.

Het oordeel van Gommers bij Jinek zou gebaseerd zijn geweest op cijfers van afgelopen vrijdag.