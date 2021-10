Gommers: politiek deed te weinig voor verhoging ic-capaciteit

Dat zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, in de BNR-podcast Vraag het Gommers.

Gommers stelt dat de uitstroom van ic-personeel er ook voor de coronacrisis al voor zorgde dat het aantal bedden afnam, maar dat deze trend niet is doorbroken sinds het virus Nederland in de greep houdt. Volgens de ic-baas is dat de politiek aan te rekenen: "Door tien jaar beleid hadden we in januari 2020 al minder ic-bedden dan de jaren ervoor, door de uitstroom van personeel. Wat je hoopt, is dat we dat tij kunnen keren. Door Covid is het niet beter geworden en er zijn ook geen middelen gekomen vanuit de politiek om dat te stimuleren."