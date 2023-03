Rivier stijgt tot recordhoogte, Australiërs moeten dorp evacueren

Burketown ligt aan de Albert River die na zware regenval tot meer dan zeven meter is gestegen en pas zondag de piek bereikt. Daarmee verbreekt de rivier het record van 2011 toen het waterpeil tot 6,78 meter steeg, stelde het meteorologische bureau van Queensland. „We dringen er bij alle overgebleven inwoners sterk op aan om de gemeenschap van Burketown zo snel mogelijk te verlaten”, zei de politie van Queensland in een verklaring op sociale media.

Australië wordt de afgelopen twee jaar geteisterd door hevige regenval. Een overstromingsramp aan de oostkust in maart vorig jaar eiste meer dan 20 levens. Later in het jaar leidden plotselinge overstromingen tot gedwongen evacuaties in Sydney.