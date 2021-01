Kabinet: basisscholen en kinderopvang blijven dicht tot 8 februari

Minister Slob (Onderwijs) noemt het besluit „een grote teleurstelling.” „De eerste uitkomst van de onderzoeken is dat kinderen niet ontvankelijker of besmettelijker lijken dan bij de oude variant, maar het aantal besmettelijken is nog steeds erg hoog in ons land en daar komt ook bij, dat los van kinderen, er nog veel onzeker is over de werking van de Britse variant.”

De noodopvang blijft wel gewoon open. Dat is volgens het Outbreak Management Team (OMT) verantwoord, zegt de minister. De kinderopvang is volgens hem bereid om te helpen bij de noodopvang. „Dat gaan we zo snel mogelijk organiseren.”

Zorgverlof

Het kabinet gaat deze week gesprekken voeren over zorgverlof voor ouders. „Dit is echt een hele harde boodschap. De combinatie van je werk en de zorg voor je kinderen en dan ook nog ondersteunen bij het onderwijs op afstand, dat is echt heel erg ingewikkeld.”

Slob laat weten dat het kabinet bij zal dragen in de kosten voor dit verlof. „Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Dat zal betaald moeten worden. Als kabinet hebben we gezegd dat we daar vanuit de Rijksoverheid aan bijdragen. Het zijn forse bedragen die beschikbaar moeten worden gesteld. Dat doen we in het belang van het onderwijs dat we door willen laten gaan, de kinderopvang die we door willen laten gaan omdat dat sociaal en maatschappelijk van grote waarde is en we er gewoon echt last van hebben dat we zo lang in deze situatie zitten.” Een bedrag wil Slob nog niet noemen.

Het kabinet maakt zich zorgen over de achterstanden bij leerlingen die ontstaan door de lockdown. Er komen aanvullende plannen voor de lange termijn. Daar wordt voor meerdere jaren geld voor vrijgemaakt, aldus Slob.

Britse variant

Zaterdag lekte al uit dat het OMT het niet verantwoord vindt om basisscholen per 25 januari weer open te gooien. De Engelse mutatie van het coronavirus baart het OMT zorgen. Deze zeer besmettelijke variant duikt op steeds meer plekken in ons land op.

Ingewijden meldden zaterdag al dat het kabinet van plan was om het OMT-advies op te volgen. Minister Slob bevestigt nu dat dit inderdaad het geval is.

Het kabinet kondigde begin deze week een verlenging van de lockdown tot 9 februari af, maar hoopte de kinderopvangcentra en basisscholen al eerder open te kunnen doen, op 25 januari. Daarvoor werd een advies aan het OMT gevraagd. Dat pakt nu negatief uit.

In principe gaan de basisscholen en de kinderopvang 8 februari weer open, maar dit is nog wel afhankelijk van verder onderzoek en nieuwe ontwikkelingen.