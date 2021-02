Grote stroomuitval in Japan door aardbeving, tientallen gewonden

Er is sprake van tientallen gewonden, maar de schade lijkt gering. Op tv-beelden is te zien dat een snelweg is geblokkeerd door een aardverschuiving. Miljoenen mensen zaten echter zonder stroom, ook in de hoofdstad Tokio. Bij zeker 950.000 huishoudens viel de stroom uit, citeren Japanse media een woordvoerder van de regering.

De zeebeving voor de oostkust had een kracht van 7,3, maar leidde deze keer niet tot een vernietigende vloedgolf. De schok van 9,0 op 11 maart 2011 veroorzaakte wel een tsunami, waardoor naar schatting 18.500 mensen om het leven kwamen. Het water beschadigde toen ook een kerncentrale in de regio Fukushima. Deze keer zouden daar geen problemen zijn geconstateerd.