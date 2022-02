OM in cassatie tegen vrijspraak in zaak partnermoord Kaatsheuvel

Op 19 december 2010 is de 34-jarige partner van S. in de tuin met een steen op het hoofd geslagen en gewurgd. Hun kinderen, twee jaar oud en nog geen zes maanden, lagen boven in bed. Na de moord heeft S. volgens het OM een inbraak in scène gezet om het misdrijf te verhullen.

Het hof in Den Haag oordeelde vorige week dat S. mogelijk onder druk is verleid tot een moordbekentenis. Hij biechtte in 2014 de moord op tegenover undercoveragenten, die hem in de watten legden in het Spaanse Marbella en hem in ruil een goedbetaalde baan bij een IT-bedrijf beloofden. Daarbij lag het risico op een valse bekentenis op de loer, zeggen deskundigen. Het hof vond de politieverslagen over de gebeurtenissen in Marbella niet compleet genoeg om te kunnen beoordelen hoeveel psychische druk aan de verdachte is opgelegd. Daarom telde het undercovertraject, ook wel bekend als de Mr. Big-methode, niet mee als bewijs. Ook de overige bewijsmiddelen bleken onvoldoende om tot een veroordeling te komen.

Het OM heeft twee weken de tijd om in cassatie te gaan bij het hoogste rechtscollege. Of het OM de cassatieprocedure doorzet, is nog niet bekend. „We gaan in cassatie omdat we tijd nodig hebben om na te denken wat te doen. Dus we doen het om de termijn te redden, zodat we later een afgewogen beslissing kunnen nemen”, zegt een OM-woordvoerder.

In 2019 vernietigde de Hoge Raad een uitspraak van het hof in Den Bosch, dat S. in 2018 had veroordeeld tot twintig jaar cel. Volgens de Hoge Raad moest er beter worden gemotiveerd of de verklaringsvrijheid van S. is geschonden tijdens de undercoveroperatie.