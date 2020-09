LIVE | Strengere coronamaatregelen in Marseille en Bordeaux

De autoriteiten in Marseille en Bordeaux treffen strengere maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Ondanks een mondkapjesplicht en strenge afstandsregels zijn de twee grote Franse steden net als Parijs aangemerkt als ’coronahotspot’.

Samenscholingen van meer dan tien mensen worden verboden in de steden en omgeving, ook op de stranden bij Marseille. Staan aan de bar wordt niet toegestaan en ’s avonds laat mag buiten geen alcohol worden genuttigd.

Het aantal toegestane bezoekers bij evenementen en sportwedstrijden gaat terug van 5000 naar 1000. Huwelijksfeesten en andere familiebijeenkomsten worden aan banden gelegd, evenals bezoek aan verzorgingstehuizen. De maatregelen gelden in ieder geval tot 1 oktober en zullen strikt worden gehandhaafd met extra politie-inzet, zei regiobestuurder Fabienne Boccio.

„Alle waarschuwingssignalen staan op rood”, zei directeur Yann Bubien van het universiteitsziekenhuis in Bordeaux waar 77 coronapatiënten liggen, van wie 24 op de intensive care. „Een heel snelle stijging in de afgelopen tien dagen.” In Marseille dreigt overbelasting van de ic-afdelingen, zei de directeur van de publieke ziekenhuizen in de tweede stad van Frankrijk.

In Frankrijk werden het voorbije etmaal 6158 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd. Dat is weliswaar minder dan de dagen ervoor, maar de cijfers zijn op maandagen altijd lager omdat er ’s zondags minder wordt getest. In totaal zijn ruim 387.000 besmettingen vastgesteld. Het aantal doden liep met 34 op tot 30.950.

Een op de vijf kinderen in Nederland is aangekomen als gevolg van de coronacrisis. Bij kinderen die al overgewicht hadden is dit zelfs zo'n 40 procent, zo onderzocht academisch ziekenhuis Maastricht UMC+

Na meer dan zes maanden openen de meeste scholen in Italië hun deuren weer. Ongeveer 5,6 miljoen leerlingen keerden maandag terug naar de schoolbanken

