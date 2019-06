Punaises op de weg bij Roparun

De lopers rennen geld bij elkaar voor projecten in de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Palliatieve zorg wordt gegeven aan patiënten voor wie geen genezing meer mogelijk is en die in hun laatste levensfase zitten. Dit keer ligt de focus op zogenoemde koppelbedden. Dat zijn bedden die aan het bed van de zieke kunnen worden gekoppeld waardoor partners samen kunnen zijn.

Punaises

Sommige teams hadden onderweg tegenslag. Bij Steenbergen bleken maandagochtend punaises op de weg gestrooid en dat zorgde voor de nodige lekke banden bij begeleiders. „Vervelend. Er hebben teams last van gehad en tot de weg was schoongemaakt was er een kleine omleiding”, aldus woordvoerder Willem van de Ven. Echt van invloed was het voorval volgens hem niet. „Het gaat om de teams en de doelen. Je plakt je band en gaat door. Hetzelfde geldt voor familieleden, vrienden en collega’s die de lopers opwachten bij de finishlijn. Die zijn echt niet bang voor een buitje.”

Vorig jaar werd 5,1 miljoen euro opgehaald. De opbrengst van deze 28e editie van de Roparun wordt later bekendgemaakt tijdens de slotavond in juli.