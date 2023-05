Minister zet ondanks protest mes in ontwikkelingshulp wegens kosten door te hoge asielinstroom

Het kabinet is van plan om de komende jaren in totaal ruim 3,4 miljard euro ontwikkelingsgeld te besteden aan asielopvang in Nederland. Omdat de verwachte asielinstroom extra hoog is, wordt er meer geld uit de pot voor ontwikkelingssamenwerking apart gezet. Dat betekent dat Schreinemacher het mes moet zetten in hulpprogramma’s voor arme landen.

Dit jaar bezuinigt Schreinemacher ruim 500 miljoen euro, dat loopt op naar 1,1 miljard euro in 2026. „Dat een deel van mijn budget naar asielopvang gaat, is al jaren het geval”, licht Schreinemacher toe. „Normaal gesproken gaat het om 10 procent, nu is het 25 procent. Dat is echt wel zwaar, zeker voor een minister die vaak naar die landen gaat en oog in oog staat met slachtoffers.”

LINK:dit-jaar-mogelijk-77-000-asielzoekers-naar-nederland-ik-maak-me-wel-zorgen

De komende maanden zoekt Schreinemacher uit op welke hulpprojecten zij gaat bezuinigen. Dat heeft tot onrust geleid in de Tweede Kamer. „Onacceptabel”, zegt D66-Kamerlid Alexander Hammelburg over de steeds grotere hap die uit de pot voor ontwikkelingshulp wordt genomen. Net als regeringspartij CU wil Hammelburg dat noodhulp en lopende hulpprogramma’s worden ontzien. Maar die belofte kan Schreinemacher niet doen. Zo is het maar de vraag of Nederland nog dezelfde noodhulp kan bieden als een land wordt getroffen door een natuurramp, zoals recent gebeurde bij de aardbevingen in Turkije en Syrië. „Daar hebben we dan niet zomaar geld voor beschikbaar”, zegt de VVD-minister.

’Pijn’

Linkse partijen – en ook D66 – willen dat er een ’plafond’ komt: een maximaal bedrag dat jaarlijks voor asielopvang uit de pot voor ontwikkelingshulp mag komen. Daar voelt Schreinemacher niet voor: „Die financiële opgave doet sowieso pijn”, zegt ze. „Als we een plafond instellen, moet het geld ergens anders vandaan komen. Dan gaat het ten koste van de zorg of het onderwijs.”

De minister benadrukt dat het besluit om te bezuinigen is genomen ’met het héle kabinet’. „Met alle vier coalitiepartijen”, voegt ze eraan toe. Overigens erkent Schreinemacher dat er een nadeel kleeft aan het betalen van asielopvang uit de pot voor ontwikkelingshulp. „Wij willen natuurlijk ook de grondoorzaken van migratie aanpakken. En daar is nu wel minder geld voor. Dat maakt het wel wrang.”