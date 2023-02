Russische ambassadeur op het matje om betrokkenheid Poetin bij MH17

Rutte is niet van plan om de Russische ambassadeur het land uit te zetten, zoals regeringspartij D66 had gevraagd. „Zeer teleurstellend”, vindt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. De ambassadeur moest wel op het matje komen bij minister Hoekstra.

Als Nederland de ambassadeur zou uitzetten, wordt de Nederlandse ambassadeur in Moskou óók het land uitgezet, verwacht Rutte. „Dan is de communicatie, die toch al ingewikkeld is, nog veel moeilijker”, zegt de premier.

Het internationaal onderzoeksteam JIT concludeerde woensdag dat er niet meer mensen vervolgd kunnen worden voor het neerhalen van vlucht MH17. Er zijn volgens het JIT ’sterke aanwijzingen’ dat president Poetin betrokkenheid heeft bij de levering van het Buk-systeem waarmee MH17 werd geraakt.

Het JIT, waarin de landen zijn vertegenwoordigd die landgenoten aan boord van vlucht MH17 hadden, deed bijna negen jaar onderzoek naar de verantwoordelijken voor de ramp waarbij alle 298 inzittenden omkwamen, maar heeft nu besloten om het onderzoek op te schorten. Alle mogelijkheden zijn uitgeput, de grenzen van wat mogelijk was zijn bereikt, aldus officier van justitie Digna van Boetzelaer.

Op basis van het onderzoek van het JIT veroordeelde de rechtbank in Den Haag in november vorig jaar drie verdachten tot levenslang. Igor Girkin, Sergej Doebinsky en Leonid Chartsjenko waren verantwoordelijk „voor de inzet van een allesvernietigend wapen waarmee zonder waarschuwing 298 mensenlevens op een gruwelijke wijze werden beëindigd. Hun levens waren nog niet af, in sommige gevallen nog maar net begonnen”, aldus de rechtbank. Oleg Poelatov werd als enige vrijgesproken.

De nabestaanden van de slachtoffers werden voor de persconferentie tijdens een emotionele bijeenkomst ingelicht over de beslissing om het onderzoek op te schorten. „Ze waren teleurgesteld”, zegt Andy Kraag. „Vooral omdat er geen antwoord is gekomen op de vraag waarom vlucht MH17 is neergeschoten.”