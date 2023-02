Amerika schiet Chinese ballon uit lucht

Biden complimenteerde piloten die de klus hebben geklaard. Een gevechtsvliegtuig heeft één raket afgevuurd die volgens een defensiefunctionaris geen extra schade heeft aangericht.

Drie bussen

Na de ontdekking afgelopen week was al overwogen de ballon ter grootte van drie bussen neer te schieten, maar Biden volgde een advies om dat niet te doen. Brokstukken zouden op de grond schade kunnen aanrichten. De neergehaalde ballon is in de oceaan ten oosten van het vliegveld Myrtle Beach in South Carolina neergekomen. Teams zijn onderweg om de brokstukken veilig te stellen, melden Amerikaanse media.

Luchtvaartdienst FAA had eerder drie vliegvelden aan de oostkust gesloten „ter ondersteuning van een actie van het ministerie van Defensie voor de nationale veiligheid.” Na de operatie werden die vrijgegeven.

Overmacht

Biden zei eerder op de dag over de ballon dat „we er zorg voor zullen dragen”, zonder details te geven. China zei eerder dat de ballon door overmacht uit koers was geraakt en het incident te betreuren. Het luchtschip, zoals Beijing het noemt, zou vooral meteorologische doeleinden dienen, maar volgens Washington bevat de ballon allerlei surveillanceapparatuur. Evengoed heeft de ballon volgens deskundigen niets meer te bieden dan satellieten. De ballon zou volgens de VS deel uitmaken van een vloot die vijf continenten onder de loep heeft genomen.

Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft zijn geplande bezoek aan China uitgesteld, omdat de kwestie de dialoog tussen de twee wereldmachten te veel zou bepalen. China zegt zich strikt aan de internationale regels te hebben gehouden. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft in een telefoongesprek met Blinken besproken „hoe je kalm en professioneel met onbedoelde incidenten om kunt gaan.”