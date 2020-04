Voor weduwe Karin is ’Soldaat van Oranje’ Erik nooit weggegaan

Karin Hazelhoff Roelfzema, de weduwe van de soldaat van Oranje Erik Hazelhoff het vliegveld Valkenburg met in de achtergrond een oude dakota die in het leven van haar man en de Nederlandse geschiedenis een belangrijke rol heeft gespeeld. Ⓒ TLG

Amsterdam - Ze heeft hem al dertien jaar overleefd, maar nóg staat het leven van Karin in het teken van de man met wie ze tweeënveertig jaar was getrouwd: ’Soldaat van Oranje’ Erik Hazelhoff Roelfzema, de legendarische oorlogsheld uit de Tweede Wereldoorlog, Engelandvaarder, adjudant van koningin Wilhelmina en boezemvriend van prins Bernhard. Aan de vooravond van haar éénennegentigste verjaardag (op 13 mei) vertelt Karin thuis op exotisch Hawaï over hun bijzondere liefde, de band met de Oranjes, Rutger Hauer en over haar oom Carel, die 75 jaar Bevrijding een extra betekenis geeft.