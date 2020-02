Vluchteling Adonay (11) verdrinkt in zwembad Lemmer

Omstanders haalden de jongen uit het water, waarna hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis werd gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

De moeder van het jongetje houdt de basisschool en het zwembad verantwoordelijk voor het drama, weet de Leeuwarder Courant. Ze schrijft in een brief dat ze er nog op had aangedrongen om mee te gaan naar de zwemles, ook omdat Adonay nog geen goed Nederlands sprak. Het was zijn eerste zwemles.

Hulp

Een doneeractie om de jongen te begraven in Eritrea, op verzoek van de familie, leverde tot nog toe al meer dan 16.000 euro op.

Het is niet voor het eerst dat een vluchtelingenkind verdrinkt in een zwembad. Het Syrische meisje Salam (9) verdronk in 2015 in Rhenen tijdens zwemles.