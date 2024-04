Wanneer mag je een bivakmuts dragen? (en wanneer niet)

AMSTERDAM - De politie is afgelopen jaarwisseling belaagd door relschoppers met bivakmutsen op, Pieter Omtzigt (NSC) wil bivakmutsen verbieden in de nieuwjaarsnacht. Welke haken en ogen zitten daar aan? En: er was toch al een verbod op gezichtsbedekkende kleding? En nog drie vragen.

© Archieffoto Op straat mag je een bivakmuts dragen.