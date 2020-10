Slowakije test miljoenen mensen op coronavirus

In het 5,4 miljoen inwoners tellende land worden tienduizenden hulpverleners ingezet om testen af te nemen. Er worden zo’n 5000 testlocaties geopend. Mensen kunnen daar ook zondag nog terecht. Daarna volgt in het weekend van 7 en 8 november een tweede grote testronde.

Op de testlocaties worden sneltesten gebruikt. Die worden gezien als minder accuraat dan de gebruikelijke PCR-testen, waarbij monsters geanalyseerd moeten worden in laboratoria. Wie positief test, moet onmiddellijk tien dagen in quarantaine.

Vrijheid

„Dit is ons pad naar de vrijheid”, voorspelde premier Igor Matovic, die denkt dat het testprogramma „honderden levens” zal redden. Inwoners van het Centraal-Europese land zijn niet verplicht zich te laten testen, maar met een negatieve uitslag hoeven ze zich niet aan bepaalde beperkingen te houden.

Niet iedereen is enthousiast over het initiatief. Een artsenorganisatie waarschuwde dat nu miljoenen mensen samenkomen op testlocaties. Dat zou op gespannen voet staan met het advies van gezondheidsexperts om te zorgen dat mensen zo min mogelijk met elkaar in contact komen.

Het is niet de eerste keer dat in enkele dagen tijd op grote schaal mensen worden getest. Dat gebeurde eerder ook al in China, waar de bevolking van sommige miljoenensteden is getest om besmette personen op te sporen.